Nog 8 dagen tot verkiezingen VS: Mike Pence niet besmet met corona

Update 15.15 uur: Mike Pence negatief getest op corona

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is negatief getest op het coronavirus, zegt zijn secretariaat. Een aantal van zijn naaste medewerkers testte onlangs positief.

Vanavond leidt Pence de stemming in de Senaat over Amy Coney Barrett als nieuwe rechter in het Hooggerechtshof. Democraten wilden dat hij dat niet zou doen, vanwege de besmettingen in zijn omgeving. De conservatieve Barrett werd door president Trump voorgedragen.