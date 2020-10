'Het zit in de aard van Amerikanen om bang te zijn voor zorgkosten'

Het besef dat er iets moet veranderen is er ondertussen bij de kiezers. Volgens recente polls vindt 63 procent dat de overheid in ieder geval deels moet voorzien in gezondheidszorg. Democratische politici als Bernie Sanders trokken veel jonge kiezers met het idee van universele gezondheidszorg.

Toch wil Biden vasthouden aan Obamacare. "Hij zegt: wij gaan de verzekering die je nu hebt via je werk niet van je afpakken", zegt Van der Horst, "omdat mensen doorgaans tevreden zijn met hun pakket. Dat komt ook deels door de meer individualistische cultuur, waarin eigen keuze zwaar weegt. Het gevolg is wel een systeem dat vele malen duurder is dan in Nederland."

Eigen keuze is ook belangrijk voor DeBassio. Zij geeft daarom de voorkeur aan het Amerikaanse systeem. "Ja, het is hardvochtiger, maar als je ermee om kunt gaan kun je eruit halen wat je nodig hebt. Ik betaalde daardoor minder premie dan in Nederland en ik kreeg voor mijn gevoel meer persoonlijke aandacht. Nu betaal ik meer premie en moet ik alsnog bijbetalen. In Amerika weet ik tenminste waar ik op moet letten."

"Ja, in de VS kun je je eigen behandeling en dokters kiezen", zegt Evans, "maar als ik naar de eerste hulp word gebracht omdat ik niet kan ademen, heb ik weinig keuze. En ook met mijn verzekering is de rekening torenhoog."