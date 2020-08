Reddingsteam vervroegd terug uit Beiroet: 'Na een dag of twee zat ons werk erop'

Het werk van het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR in Beiroet zit erop. Vanmiddag vliegt het team met 64 vrijwilligers, eerder dan gepland, terug naar Eindhoven. "Als het echt nodig was geweest, hadden we zeven dagen en nachten gezocht naar slachtoffers", zegt Jop Heinen, woordvoerder van het Urban Search and Rescue-team in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar omdat hier zoveel teams zijn, bleek na een dag of twee dat het werk er al wel op zat."

Vanwege het coronavirus wordt het team bij thuiskomst niet ontvangen door familieleden. Ook moeten de vrijwilligers bij aankomst, net als voor vertrek, een coronatest ondergaan. Daarna moeten ze twee dagen in quarantaine (humanitaire hulpverleners vallen in een uitzonderingscategorie) en krijgen ze begeleiding van een traumapsycholoog.

Andere taak

Het reddingsteam met onder anderen brandweerlieden, zorgmedewerkers, bouwkundigen en speurhonden werd na de verwoestende explosie in de haven naar Beiroet gestuurd om te zoeken naar slachtoffers onder het puin. Die werden niet aangetroffen en dus zaten de werkzaamheden er in principe op.

Afgelopen weekend hielp USAR de lokale autoriteiten bij het in kaart brengen van de schade aan gebouwen. Er is onder meer gekeken naar of gebouwen moeten worden gesloopt of kunnen worden opgeknapt. "Daar hebben onze bouwkundigen een handje bij geholpen", zegt Heinen. "We zijn dus met een andere taak aan de slag gegaan, maar onze mensen zijn nu in Nederland in de vakantieperiode ook hard nodig."