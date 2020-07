Herdenking Srebrenica, na 25 jaar 'nog steeds open wond'

Bij de herdenking in Potocari worden vandaag onder meer acht slachtoffers van de massamoord begraven die afgelopen jaar zijn geïdentificeerd. De duizenden vermoorde moslims verdwenen 25 jaar geleden in massagraven. Het identificeren gaat door tot op de dag van vandaag. Naar honderden lichamen wordt nog altijd gezocht.

Haagse herdenking

Ook in Den Haag is vanmiddag een herdenking van de genocide in Srebrenica. Vanwege het coronavirus is die te volgen via een livestream, vanaf 15.00 uur.

Er zijn toespraken van onder meer oud-minister Pronk, die in 1995 in het kabinet-Kok I zat als minister voor Ontwikkelingssamenwerking. Ook worden de namen voorgelezen van de slachtoffers die vandaag in Potocari worden begraven.

Minister van Defensie Bijleveld is vanmiddag aanwezig in Den Haag. Eigenlijk zou zij in Potocari zijn om een toespraak te houden bij de herdenking daar, maar door de uitbraak van het coronavirus ging dat niet door.

Veteraan Liesbeth Beukeboom was 19 jaar toen ze in 1995 als onderdeel van Dutchbat 3 naar Bosnië ging. "Wij zouden het verschil gaan maken in Srebrenica." Het liep anders. Ze denkt er nog dagelijks aan: