Wereldwijd protesten tegen racisme, 15.000 betogers op Alexanderplatz in Berlijn

Tienduizenden mensen zijn vandaag in steden over de hele wereld de straat op gegaan, om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. In onder meer Australië, Duitsland, Frankrijk, Japan, Zuid-Korea en ook in Nederland waren demonstraties, de een groter dan de ander.

Vooral in Duitsland waren veel mensen op de been. In Berlijn hadden zich naar schatting 15.000 betogers verzameld op de Alexanderplatz, veel meer dan de 1500 waar de organisatie rekening mee had gehouden. In München waren 20.000 betogers, in Hamburg sprak de politie van 14.000 deelnemers bij twee protesten.

De protesten in Duitsland verliepen grotendeels vreedzaam. Alleen in Hamburg liep het hier en daar uit de hand. Agenten zetten pepperspray in tegen enkele honderden "agressievelingen met capuchons op", zoals de politie het omschreef. Een agent raakte gewond. Volgens de regionale omroep NDR werd het waterkanon ingezet.

Nat protest in Londen

In Londen trotseerden duizenden mensen de regen voor een manifestatie op Parliament Square. Betogers met mondkapjes op riepen onder meer: "No justice, no peace, no racist police". Minister van Binnenlandse Zaken Patel riep mensen op niet te gaan demonstreren vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar veel mensen negeerden die oproep.

Bij het protest was het zo druk, dat er niet voldoende afstand gehouden kon worden: