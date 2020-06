'Een zwart plaatje op Instagram zegt niets, je moet daadwerkelijk iets doen'

Sinds de dood van George Floyd wordt in veel landen over politiegeweld en (institutioneel) racisme gesproken, ook op sociale media. De hashtag #BlackLivesMatter was dagenlang trending; afgelopen dinsdag toonden op Blackout Tuesday ook veel mensen die normaal niet over racisme praten een zwart plaatje op sociale media. Belangrijk en goed, zeggen kenners, maar het is niet genoeg. "Door die nietszeggende blokjes werd alle belangrijke informatie weggeveegd."

Chanel Lodik is blij dat er nu zoveel aandacht voor is. "Wanneer je iets op sociale media plaatst, kom je er echt niet onderuit om ook hierover te spreken", zegt ze. "Dit had al veel eerder moeten gebeuren, maar ik ben blij dat er nu íets gebeurt."

Lodik is oprichter van Meer Kleur in de Media, een platform dat Nederlanders van kleur koppelt aan media. Ze praat op haar sociale media regelmatig over racisme, wit privilege en andere maatschappelijke onderwerpen. De afgelopen dagen is haar Instagram ontploft; het aantal volgers groeide in een paar dagen van 3000 tot ruim 7500.

Vandaag geeft Lodik een webinar, omdat ze veel persoonlijke vragen kreeg van haar volger over wat ze tegen racisme in Nederland kunnen doen. Ruim 700 deelnemers betalen 30 euro voor haar uitleg over hoe je omgaat met racisme in de persoonlijke omgeving. Ook geeft ze praktische tips. "Daarna is het aan hen."