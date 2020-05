Scholen beginnen weer: 'Evident dat sommigen achterstand hebben'

Kinderen en ouders kijken reikhalzend uit naar maandag: de basisscholen gaan weer open. En ook veel docenten kunnen niet wachten.

"Lekker lesgeven. Ieders handen jeuken om dat weer te gaan doen", zegt Bart Vervoort, directeur van basisschool De Bijlmerhorst in Amsterdam-Zuidoost. De grote vraag is of de kinderen veel achterstand hebben opgelopen na al die weken thuisonderwijs. "Ik denk dat dat voor vrijwel heel Nederland geldt. Ik denk wel dat het in onze omgeving met heel veel kinderen die een hele anderstalige achtergrond hebben veel groter zal zijn", vervolgt Vervoort.

"Wij proberen zoveel mogelijk les te geven en van de lessen ook dat wat we het meest essentieel vinden nu, ook het meest te doen. Betekent dat we ook een paar fijne dingen die we anders wel doen, even schrappen, even laten liggen. Dus er is veel aandacht voor lezen, veel aandacht voor taal, veel aandacht voor rekenen. Daar gaan ze meer uren mee maken verhoudingsgewijs."

Op basisschool De Bijlmerhorst mochten de leerlingen vandaag al even wennen op school. De leerkrachten voorzien dat veel leerlingen reken- en taalachterstanden moeten inhalen.