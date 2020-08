Voor het eerst herbesmetting met corona vastgesteld

Een 33-jarige man in Hongkong heeft voor de tweede keer een besmetting opgelopen met SARS-CoV-2. Onderzoekers van de Universiteit van Hongkong hebben dat met zekerheid vastgesteld. Ze hebben virusmateriaal van de eerste keer dat de man besmet raakte in april genetisch onderzocht en deden dat opnieuw toen de man deze maand een tweede keer positief testte op het coronavirus.

Het virusmateriaal van april bleek iets te verschillen van dat van augustus. Dat betekent een onomstotelijk bewijs dat de man twee keer besmet is geraakt door een net iets andere virusstam. Het gerenommeerde tijdschrift Clinical Infectious Diseases heeft het artikel van de onderzoekers over hun bevindingen inmiddels geaccepteerd.

De wetenschappers, onder leiding van hoogleraar Kwok-Yung Yuen, trekken een weinig hoopvolle conclusie op basis van hun onderzoek. "Onze onderzoeksresultaten suggereren dat SARS-CoV-2 mogelijk onder de bevolking zal blijven circuleren ondanks kudde- immuniteit als gevolg van besmettingen."

Milder verloop

In april had de man uit Hongkong, die werkzaam is in de IT-sector, weinig ziekteverschijnselen, in augustus helemaal geen. De onderzoekers denken dat herinfecties milder zouden kunnen verlopen dan eerste infecties, zoals bij deze patiënt het geval is. Eerder is iets soortgelijks geconstateerd bij onderzoek bij resusapen.