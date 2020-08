Dit weten we nu over de verspeiding van het coronavirus (en in maart nog niet)

De weekcijfers die het RIVM gisteren publiceerde laten zien dat het coronavirus zich blijft verspreiden in Nederland. Het aantal nieuwe besmettingen is de afgelopen week bijna verdubbeld, naar 2588. Toch is de situatie anders dan in maart en april van dit jaar. De regionale verschillen zijn groot, en het zijn met name jongeren die het virus overdragen op ouderen.

We weten ook veel meer over hoe het virus zich verspreidt. De NOS sprak met een drietal epidemiologen die uitleggen welke wetenschappelijke kennis er nu is over de verspreiding, en hoe die verschilt van de kennis op het moment dat corona voor het eerst ons land binnenkwam. De vier belangrijkste verschillen tussen toen en nu:

1. Mensen zonder symptomen kunnen het virus overdragen

"Anders dan bij influenza (griep, red.) kunnen mensen die geen symptomen hebben het coronavirus toch al doorgeven", zegt hoofd klinische epidemiologie Frits Rosendaal van het LUMC. Dat levert een belangrijke bijdrage aan het feit dat het virus zich zo makkelijk kan verspreiden onder mensen, aldus Patricia Bruijning, epidemioloog aan het UMC Utrecht. "Want als je ziek bent, ga je in bed liggen en verspreid je het virus in principe niet. Voel je je niet ziek en stap je in de trein naar je werk, dan kun je het virus zo overdragen."

2. Onder de juiste condities lijkt het virus zich via de lucht te kunnen verspreiden

Hoewel er onder wetenschappers onenigheid is over de mate waarin het coronavirus zich door de lucht kan verspreiden, zijn er steeds meer aanwijzingen dat het in principe kan gebeuren. Bruijning is daar in ieder geval van overtuigd: "Als je langdurig met een besmet iemand in een ruimte bent en langdurig elkaars lucht inademt, kan er besmetting optreden. Daarom is er zo'n groot verschil tussen het aantal besmettingen buiten en binnen. En daarom leggen we ook nadruk op goed ventileren."

3. Het reproductiegetal is scheef verdeeld

De r-waarde, die aangeeft hoeveel mensen iemand met corona gemiddeld besmet, kan volgens Rosendaal een wat vertekend beeld geven. "We weten nu dat die waarde erg scheef verdeeld is. Er blijken heel veel coronapatiënten te zijn die vrijwel niemand besmetten. En er zijn een paar patiënten, de superverspreiders, die juist heel veel mensen besmetten. Daarom zie je af en toe uitbraakjes op bepaalde plekken."

4. De rol van jongvolwassenen bij de verspreiding van het virus is groter dan gedacht

Met name de laatste maand krijgen epidemiologen meer gegevens beschikbaar over de rol van verschillende leeftijdsgroepen bij de verspreiding van het coronavirus. In de beginfase was daar veel onduidelijkheid over, omdat er een intelligente lockdown was en kinderen bijvoorbeeld niet naar school gingen. "Kinderen en tieners hadden toen weinig contact met elkaar, raakten niet besmet en konden het virus dus ook niet doorgeven. Nu zitten we in een heel andere situatie en zien we met name dat oudere tieners en jongvolwassenen de drijvende kracht achter de epidemie zijn", zegt Bruijning.

"Het is begrijpelijk dat jonge mensen bij elkaar willen komen en dat kan ook best, maar ze zouden wel fysieke afstand moeten houden", zegt Rosendaal. "Ze hebben immers ouders en grootouders die ze kunnen besmetten." De zogenoemde 'sociale bubbel' die in België bestaat - een klein groepje mensen waarmee je nauwer contact mag hebben - zou volgens Rosendaal voor jongere mensen een goede optie kunnen zijn.