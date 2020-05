GGD'en klaar voor massaal testen, 'voorbereid op grote aantallen'

Gezondheidseconoom Xander Koolman (Vrije Universiteit) noemt het uitstellen van massaal testen passend bij het kabinetsbeleid. "Het beleid toen en nu is om het virus gecontroleerd te laten rondgaan in de samenleving. Andere landen hebben laten zien dat de combinatie van een lockdown, testen, traceren, isoleren en quarantaine snel leidt tot het goeddeels uitroeien van het virus."

Het eerder indammen van het virus was goed geweest voor de economie, omdat er eerder herstel van consumentenvertrouwen mee wordt opgebouwd. "Nadeel van veel testen en traceren is dan weer wel dat je geen immuniteit opgebouwd krijgt", zegt Koolman.

En al was het mogelijk geweest om eerder iedereen in Nederland te kunnen testen, dan was dat volgens Ann Vossen inderdaad niet de aanpak geweest in Nederland. "Iedereen met klachten testen is gewoon niet nodig in de lockdown-fase, want dan probeer je met maatregelen zoals thuis blijven de epidemie te onderdrukken."

"Zelfs als we iedereen met klachten eerder hadden kunnen testen, dan hadden we dat niet gedaan. En kijk ook vooral naar het resultaat: de epidemie is nu afgeremd zonder iedereen met klachten te testen."