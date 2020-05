Vraag naar e-bikes in Italië door subsidie geëxplodeerd

Dat veroorzaakt veel vervuiling, vooral in de grote steden. In een stad als Milaan werd de fijnstoflimiet vorig jaar 60 dagen overschreden. Daarom is daar en in Rome besloten om in te zetten op een groener vervoersbeleid. In beide steden zijn kilometers aan nieuwe fietspaden aangelegd, mede om ruimte te maken voor die gesubsidieerde e-bikes. "Overheden hebben jarenlang niks gedaan," zegt Sandro," dus in twee maanden los je het probleem niet op. Maar dat ze dit nu doen is al heel wat."

Mentaliteitsverandering

De vrouw met het witte mondkapje loopt toch zonder een fiets te kopen de winkel uit. Jammer voor Sandro, maar heel erg vind hij het niet. "Deze bonus heeft iets aangewakkerd bij de Italianen. Ik denk dat ze klaar zijn voor een mentaliteitsverandering." Maar misschien is dat meer hoop dan realiteit. Want de bonus geldt maar tot het einde van het jaar. De vraag is of de Italianen midden in een economische crisis ook weer een peperdure e-bike willen kopen.

Sandro wandelt naar het hek om de volgende klant op te halen. Want die zijn er op dit moment in elk geval genoeg. En dat is in deze economisch onzekere tijden ook fijn voor hem. "Door de overheidsmaatregel heb ik direct weer werk. Dat is een heel stimulerend."