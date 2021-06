Niemand van koningshuis of kabinet naar EK-wedstrijd in Boedapest

Als het Nederlands elftal aanstaande zondag in Boedapest aantreedt voor de achtste finale van het EK, zal er niemand van de koninklijke familie of het kabinet op de tribune zitten. Dat heeft premier Rutte vanavond gezegd in de Tweede Kamer.

Daar werd gesproken over de omstreden wet die onlangs in Hongarije is aangenomen, die het "promoten" van homoseksualiteit of het veranderen van gender onder jongeren verbiedt. Een meerderheid van de Kamer is er verbolgen over, net als het kabinet. Premier Rutte noemde de wet gisteren al verschrikkelijk en onacceptabel.

Onder meer de SP in de Tweede Kamer wil dat de regering een statement maakt, door demonstratief weg te blijven bij de wedstrijd van zondag in de Hongaarse hoofdstad.

Niet voorzien

Rutte zei dat er inderdaad niemand namens de Nederlandse regering aanwezig zal zijn, maar dat heeft volgens hem niets te maken met de omstreden wet. "Er gaat niemand naar de wedstrijd, maar dat is niet omdat die daar gespeeld wordt. Het was gewoon niet voorzien."

De premier noemde de discussie over het al of niet wegblijven een dilemma. "Je wilt ook de sporters niet tekortdoen, en dat doe je misschien wel als je wegblijft. De vraag is: ga je naar het land, of ga je naar de sporters?"

Qatar

Rutte wil het er nog eens rustig over hebben in het kabinet. De kwestie kan opnieuw actueel worden als Oranje zich plaatst voor het WK in Qatar volgend jaar. Bij de bouw van de stadions in dat land zijn arbeiders uitgebuit. Meer dan 6000 arbeidsmigranten die als bouwvakker werkten zijn omgekomen.

Vanavond werd bekend dat Oranje-aanvoerder Wijnaldum aanstaande zondag in Boedapest een OneLove-aanvoerdersband zal dragen, om te benadrukken dat het elftal voor inclusiviteit en tegen discriminatie is.