Rondreizende EK-beker voor twee dagen in speelstad Amsterdam

Of-ie terugkeert in Nederland - en dan ook definitief - is nog even afwachten, maar de beker die komende zomer gaat worden uitgereikt aan de nieuwe voetbalkampioen van Europa is nu in ieder geval voor twee dagen even in ons land. Met de presentatie van de trofee in Amsterdam, een van de elf EK-speelsteden, wordt de kick-off van het Nederlandse deel van het toernooi vormgegeven.

Als locatie was niet toevallig de Magere Brug gekozen, vertelde Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB maar ook toernooidirecteur Euro 2020 voor Amsterdam. De befaamde overgang over de Amstel is terug te vinden in het EK-logo van Amsterdam, zoals alle gaststeden een iconische brug in hun EK-beeltenis hebben staan. "Building bridges", benadrukte De Jong het thema van het toernooi, dat z'n 60-jarig jubileum viert.

'EK moet nog gaan leven'

Wesley Sneijder, met 134 caps Nederlands recordinternational, sierde de gebeurtenis in de hoofdstad als speciale gast op. "Het EK moet nog gaan leven. Maar dat is begrijpelijk. Ik hoop straks dat we dit toernooi met elkaar kunnen beleven", sprak de oud-voetballer, verwijzend naar de restricties die nu nog van kracht zijn vanwege het coronavirus.