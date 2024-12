Plaisier laat voormalig wereldkampioen Wright ontsnappen op WK darts

De kansen waren er, maar het is Wesley Plaisier niet gelukt om de derde ronde van het WK darts te bereiken. De Zuid-Hollander verloor in de tweede ronde met 3-1 van Peter Wright.

Nummer 73

De 34-jarige Plaisier, nummer 73 op de PDC-ranking, leek na zijn overwinning in de eerste ronde de spanning van zich afgegooid gegooid te hebben. Scorend kon hij in de eerste set mee met 'Snakebite' Wright. Toen het erop aankwam, haperde Plaisier en beet Wright toe.

De Schot sloeg toe in de door Plaisier geopende vijfde leg van de eerste set, en ontsnapte in de tweede set. Daarin kreeg de Zuid-Hollander liefst acht pijlen om de set in zijn voordeel te beslissen, maar kon de beslissende dubbel niet raken. Een wederopstanding van de Nederlander in set drie (3-0 voor Plaisier) en vier, deerde Wright uiteindelijk niet omdat Plaisier beslissende pijlen bleef missen.