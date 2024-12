Voor het eerst waarschuwing veehouder om onvoldoende bescherming tegen wolf

De veehouder kreeg te maken met meerdere aanvallen van wolven, schrijft de NVWA in een persbericht. Nabij het bedrijf leeft een roedel wolven. Vervolgens werd de inspectie gevraagd om te kijken bij de veehouder via een zogeheten handhavingsverzoek, waarna de waarschuwing werd uitgedeeld.

Veehouders kunnen bij BIJ12, de organisatie die voor provincies wolvenzaken regelt, onder meer een subsidieaanvraag indienen voor wolfwerende hekken. In september bleek dat de helft van de tien miljoen euro die beschikbaar is voor veehouders om wolven te weren, nog niet was gebruikt.