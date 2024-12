Getty Vinicius lacht

NOS Voetbal • vandaag, 18:55 Vinícius Júnior wint wél FIFA-award voor beste speler, Bonmatí opnieuw winnares

Na het mislopen van de Ballon d'Or, de prijs voor beste speler ter wereld van het voetbaltijdschrift France Football die naar Manchester City-speler Rodri ging, is Vinícius Júnior door de FIFA wel uitgeroepen tot beste speler ter wereld van afgelopen jaar. Dat werd bepaald op het FIFA-prijzengala in Doha.

Vinícius (24) won met Real Madrid onder meer de Champions League, waar hij in de finale tot scoren kwam.

Bij de verkiezing werd gestemd door aanvoerders van de nationale elftallen, bondscoaches, de media en de fans.

k FIFA-voorzitter Gianni Infantino overhandigt de beker

Dat Vinícius de Ballon d'Or, die over het algemeen als prestigieuzer wordt beschouwd, niet won leidde tot veel ontevredenheid in het kamp van de Braziliaan. Hij had gerekend op winst, maar zou op de dag van de uitreiking te horen hebben gekregen dat de prijs toch naar Rodri ging. Daarop kwam Vinícius, net als zijn Real Madrid-teamgenoten, niet opdagen bij het gala.

Getty Aitana Bonmati met de beker

Voor het tweede jaar op rij is Aitana Bonmatí door de FIFA uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. Eerder ontving ze ook al de Ballon d'Or Féminin.

Bonmatí (26) kende een uitstekend jaar bij haar club FC Barcelona, waar ze onder meer samenspeelt met Oranje-international Esmee Brugts. Barcelona won alle mogelijke prijzen: de landstitel, de nationale beker en de Champions League.

In de succesvolle Champions League-campagne was Bonmatí goed voor zes goals en zes assists, waaronder een treffer in de finale. In het huidige seizoen staat Bonmatí alweer op twee treffers en twee assists in het toernooi.

Getty Aitana Bonmati met Nations League

Met het nationale elftal van Spanje legde aanvallende middenvelder Bonmatí beslag op de Nations League. Ze kwam tot scoren in de finale tegen Frankrijk (2-0).

Op de Olympische Spelen in Parijs reikte het Spaanse team tot de halve finale, waar verloren werd van Duitsland.

Andere prijzen

Op het FIFA-prijzengala in Doha werden ook andere prijzen verdeeld. Zo werden de beste trainers verkozen: bij de mannen werd dat Real Madrid-trainer Ancelotti, bij de vrouwen werd het Emma Hayes. Zij was hoofdcoach van Chelsea en inmiddels bondscoach van de Verenigde Staten. Hayes is de opvolger van Sarina Wiegman, die de prijs vorig jaar won.

De Puskás award voor mooiste doelpunt van 2024 ging naar Manchester United-aanvaller Alejandro Garnacho voor zijn omhaal in de competitiewedstrijd tegen Everton.

Van Dijk vindt Vinícius de beste, Koeman kiest voor Rodri De wereldvoetballer van het jaar is gekozen door aanvoerders en bondscoaches van nationale teams, voetbalmedia en voetbalfans. Vinícius Júnior kreeg (omgerekend) 48 punten, vijf meer dan Rodri en elf meer dan nummer drie Jude Bellingham. Achter dit trio volgden Dani Carvajal (31), Lamine Yamal (30), Lionel Messi (25), Toni Kroos (18), Kylian Mbappé (14), Florian Wirtz (8) en Federico Valverde (4). De Braziliaanse winnaar kreeg veruit de meeste punten van de aanvoerders van de nationale ploegen (617 tegen 373 voor Rodri), maar de bondcoaches gaven Rodri de voorkeur (461 om 438). Ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk gaf vijf punten aan Vinícius Júnior, drie aan Erling Haaland en maar één punt aan Rodri. Bondscoach Ronald Koeman daarentegen verkoos Rodri boven de Braziliaan. Zijn nummer drie was Haaland.

Bij de mannen werd Emiliano Martínez uitgeroepen tot beste doelman ter wereld. De keeper van Aston Villa en het Argentijnse nationale elftal mocht de prijs in 2022 ook al in ontvangst nemen.