'Bruh' wint het van 'bro' en is Kinderwoord van het Jaar 2024

'Bruh' is verkozen tot Kinderwoord van het Jaar 2024. Het woord kreeg bij de verkiezing die gehouden werd door het NOS Jeugdjournaal de meeste stemmen en won daarmee van het woord 'bro'.

Begin december konden kinderen via de website van het Jeugdjournaal en de app woorden opsturen die volgens hen zouden moeten winnen. Ruim 20.000 woorden werden er uiteindelijk ingestuurd. De redactie van het Jeugdjournaal stelde een lijst op met acht van de meest genoemde: bro (broer), sigma (cool), slay (uitzonderlijk goed), bruh (broer), glamour (aantrekkelijk), ohio (absurd), rizzler (iemand met charisma) en skibidi (cool, dom).

Uiteindelijk bleven de woorden 'bro' en 'bruh' over. 53 procent van de kinderen die gestemd hebben koos voor het woord 'bruh'. 'Bro' eindigde met 47 procent van de stemmen op de tweede plek. Er werd meer dan 130.000 keer gestemd.

'Bruh' en 'bro' komen beide van het Engelse woord brother (broer). 'Bro' wordt als aanspreekvorm gebruikt, bijvoorbeeld wanneer je vraagt aan een vriend hoe het gaat: "Hoe is het, bro?" 'Bruh' wordt gebruikt om teleurstelling uit te drukken. Als bijvoorbeeld iets raar of negatief wordt gevonden: "Bruh, dat meen je niet".

Verslaggever van het Jeugdjournaal Bart Tuinman volgde de verkiezing. Volgens hem speelt de online-wereld een grote rol bij de opkomst van woorden. "Kinderen ontdekken de woorden online en maken er spreektaal van. Onder elkaar gebruiken ze al die woorden voortdurend. Je merkt gewoon dat ze een eigen taal willen, om een beetje af te bakenen: 'Dit is van ons!'", aldus Tuinman. In podcast De Dag gaat Tuinman dieper in op de enthousiaste reacties.