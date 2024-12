ANP Rechtbanktekening John S.

In samenwerking met Omroep Zeeland NOS Nieuws • vandaag, 14:55 Hof legt 30 jaar cel en tbs op voor aanslag zorgboerderij Alblasserdam

Het gerechtshof heeft John S. in hoger beroep veroordeeld tot 30 jaar cel en tbs met dwangverpleging. S. vermoordde in 2022 een schoenmaker in Vlissingen en een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam.

Op 4 mei van dat jaar schoot S. de schoenmaker in Vlissingen dood, naar eigen zeggen om zijn pas aangeschafte wapen te testen. Twee dagen later doodde hij op zorgboerderij Tro Tardi, een 34-jarige medewerkster en een 16-jarig meisje dat daar te gast was. S. werd kort na de aanslag aangehouden in een park in Alblasserdam; hij had zelf 112 gebeld en bekende meteen.

TBS

Het OM eiste vorig jaar voor de rechtbank 30 jaar cel met tbs. De rechter vond echter dat een tijdelijke straf geen recht zou doen aan de gepleegde misdrijven en besloot daarom een levenslange gevangenisstraf op te leggen.

S. zou daarmee na 25 jaar om een herbeoordeling kunnen vragen. Dat was voor het OM een te groot risico. Daarom ging het in hoger beroep. Voor het hof voerde justitie aan dat S. een "op een geestelijk vlak ernstig zieke man" is.

Verminderd toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen van het Pieter Baan Centrum is S. verminderd toerekeningsvatbaar voor zijn daden. De kans dat hij opnieuw in de fout gaat is groot. Daarom zeggen de deskundigen dat het belangrijk is om de man goed in de gaten te houden, en dat kan door hem tbs met dwangverpleging op te leggen.

Het OM eiste opnieuw 30 jaar tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof neemt die eis nu dus over, schrijft Omroep Zeeland. "We vinden uw daden zo gruwelijk, dat vergelding voorop moet staan", zei de voorzitter van het gerechtshof. "U heeft niet alleen deze mensen, maar heel de maatschappij diep geschokt met uw daden." De tbs gaat in nadat S. zijn celstraf heeft uitgezeten.