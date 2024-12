NCTV

NOS Nieuws • vandaag, 14:00 • Aangepast vandaag, 14:46 NCTV: dreigingsniveau blijft gelijk, kans op aanslag reëel

De kans op een terroristische aanslag in Nederland blijft reëel, stelt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vast. Het dreigingsniveau blijft op 4 (substantieel) staan, de op een na hoogste categorie. Een jaar geleden werd het dreigingsniveau verhoogd van 3 naar 4.

De dreiging van het jihadisme blijft volgens NCTV Aalbersberg onverminderd hoog. De oorlog in Gaza is daarbij een "belangrijke aanjagende factor". Jongeren met sympathie voor het jihadisme radicaliseren sneller en vaker online, signaleert hij. "Het conflict in Gaza is een stimulerend iets geweest in het jihadistisch denken", zegt Aalbersberg. "Ook al liggen ISIS en wat daar gebeurt heel erg uit elkaar, het is zeker gebruikt de afgelopen jaren om de radicalisering van mensen te versterken, en dat zien we nog steeds."

Als voorbeeld van waar radicalisering toe kan leiden noemt het rapport het incident bij de Erasmusbrug in Rotterdam op 19 september. Een 22-jarige man viel toen mensen aan met een mes, waarbij een dode viel. De verdachte wordt aangeklaagd voor moord met een terroristisch motief. De NCTV wijst ook op de sterke toename van het aantal jihadistische aanslagen en arrestaties elders in Europa dit jaar.

NOS Dreigingsniveaus Nederland

De snelle online radicalisering van jongeren is een belangrijke factor bij het bepalen van het dreigingsniveau. Met name jihadistische jongeren komen online relatief makkelijk in contact met leden van IS die hen proberen te verleiden tot een uitreis of een aanslag.

De dreiging vanuit het jihadisme is het hoogst, zegt Aalbersberg, maar ook over jongeren met sympathie voor rechts-terroristische denkbeelden zijn er zorgen. Dit jaar zijn er diverse rechts-extremistische groepen opgericht. Volgens de NCTV zijn de leden meer actiebereid dan voorheen. Verder is er niet alleen online contact maar willen ze elkaar ook ontmoeten. Sommigen gaan over tot racistisch gemotiveerd geweld.

Terrorismeveroordeelden komen vrij

Aalbersberg maakt zich zorgen over de snelle online radicalisering van jongeren. Volgens zijn rapport zijn er in Nederland waarschijnlijk enkele honderden jongeren, soms niet ouder dan zo'n 14 jaar, actief in rechts-terroristische en jihadistische online milieus. Tientallen Nederlandse jongeren van 12 tot 20 jaar zijn bij de politie in beeld na het verspreiden van terroristische propaganda, en sommige ook vanwege het voorbereiden van aanslagen.

"Jongeren, op hun kamer, achter hun scherm, zijn vaak gefascineerd door geweld", zegt Aalbersberg. "Geweld in games, en dan kunnen ze ook in velden van radicalisering terechtkomen, hetzij jihadistisch, hetzij rechts, en uiteindelijk in hele korte tijd compleet radicaliseren."

Opvallend is de waarschuwing van de NCTV voor mensen die na een veroordeling voor terrorisme vrijkomen. Vanaf komend jaar kan dat meer gaan spelen in Nederland, want er komen dan mensen vrij met een hoger dreigingsprofiel dan veel veroordeelden die eerder zijn vrijgelaten. Het gaat dan bijvoorbeeld om Syriëgangers die hun straf bijna hebben uitgezeten.

"Het bijzondere van deze groep mensen die de komende jaren vrijkomt, is dat ze een hoog dreigingsprofiel hebben", aldus de NCTV. "Erg betrokken in de ideologie, en van wie je soms ook niet weet of ze zijn gederadicaliseerd."

Radicale soevereinen

In het dreigingsbeeld worden ook nog radicale soevereinen genoemd, mensen die vinden dat de overheid geen legitieme macht over hen heeft en dat ze zelf mogen bepalen of ze zich aan wetten en regels houden. Acht mensen met dat gedachtegoed worden vervolgd voor terroristische misdrijven.

De acht worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en drie van hen zouden het voornemen hebben gehad een gewelddadige confrontatie aan te gaan met lokale gezagsdragers. Bij meerdere verdachten zijn wapens gevonden. Volgens de NCTV gaat ook na de arrestaties nog steeds dreiging uit van "de kleine groep geweldsbereide soevereinen".