Paus onthult in boek verijdelde zelfmoordaanslag bij bezoek aan Irak in 2021

In de nieuwe autobiografie van paus Franciscus onthult de kerkvorst dat er in 2021 een aanslag op zijn leven is verijdeld. In maart van dat jaar zouden twee zelfmoordterroristen in de Iraakse stad Mosul een aanslag op hem hebben willen plegen. Passages van het nog te verschijnen boek zijn door de Italiaanse krant Corriere della Sera gepubliceerd.