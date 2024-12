Apotheken volgende week dicht door landelijke staking

Apotheken in heel Nederland land zijn de hele volgende week dicht door een staking van medewerkers. Ze leggen op maandag 23, dinsdag 24 en vrijdag 27 december het werk neer. "Omdat het woensdag en donderdag kerst is, betekent dit dat veel openbare apotheken de hele kerstweek dicht zullen zijn", zeggen vakbonden FNV en CNV.

Het is de tweede landelijke staking bij apotheken, na die van 12 november. Toen kwamen ook ongeveer 10.000 medewerkers samen op het Malieveld in Den Haag.

In de apotheekbranche wordt al sinds september actiegevoerd voor een hoger salaris en minder werkdruk. Daardoor zijn vrijwel alle apotheken in Nederland de afgelopen tijd één keer of vaker dicht geweest.

Bittere noodzaak

"Natuurlijk is het heel vervelend voor patiënten als zij voor een dichte deur staan", zeggen vertegenwoordigers van FNV en CNV. In hun ogen hebben de verzekeraars het zover laten komen. "Dit is bittere noodzaak. Het loon in de openbare apotheken blijft al jaren achter. De werkdruk is torenhoog."