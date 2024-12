Na 25 jaar heeft MVV met Feyenoord tegenstander uit top drie: 'Droom die uitkomt'

Een memorabele bekerwedstrijd vanavond om 21.00 uur voor MVV tegen Feyenoord. Het is voor het eerst in 25 jaar dat de Limburgse club het opneemt tegen een club uit de traditionele top drie (Ajax, Feyenoord en PSV).

MVV degradeerde in 2000 uit de eredivisie en speelt sindsdien zijn competitiewedstrijden in de eerste divisie.

Deze week staat de tweede ronde van de KNVB-beker op het programma. Die wordt dinsdag, woensdag en donderdag afgewerkt en is te volgen via een liveblog op NOS.nl.

Niet alleen sportief, ook financieel is het voor de Maastrichtse club een mooie opsteker. "Er is nu nog geen sprake van recettedeling", zegt Boelen.

Oftewel: de netto-opbrengst van de bekerwedstrijd is volledig voor MVV. In latere rondes moet die opbrengst worden verdeeld over de twee clubs. Dat het een opsteker zal worden voor de jaarrekening staat eigenlijk wel vast. "Ongetwijfeld", zegt Boelen glunderend.

Het stadion in Maastricht is vanavond volledig uitverkocht: 8.500 toeschouwers zijn erbij, onder wie 400 supporters uit Rotterdam. De tickets vlogen de deur uit.

Boelen: "Ik kan me niet herinneren dat het ooit zo snel is gegaan bij MVV. Het was duizelingwekkend. Ik denk dat we het stadion wel twee keer hadden kunnen vullen."