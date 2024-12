EPA

NOS Nieuws • vandaag, 12:39 Nederlandse handelaar in Russische olie nu ook op Europese sanctielijst

Er staat voor het eerst een Nederlander op de Europese sanctielijst vanwege de oorlog in Oekraïne. Het gaat om Niels Troost, een oliehandelaar.

Troost is op de lijst gezet omdat hij vermoedelijk meerdere keren Russische olie heeft verkocht voor een hogere prijs dan het prijsplafond. Die prijslimiet voor Russische olie is een van de lopende sancties tegen Rusland.

Troost, geboren in Zaandam, is de man achter het bedrijf Paramount Energy & Commodities, gevestigd in Genève. Een dochterbedrijf daarvan zetelt weer in Dubai, schreef de Financial Times dit weekend in een uitgebreid artikel over Troost. Hij reisde volgens de zakenkrant sinds het begin van de oorlog vier keer naar Rusland.

'Slachtoffer van oplichter'

In die krant komt de zakenman, die in Zwitserland woont, ook aan het woord. Hij claimt dat hij jarenlang aan het lijntje is gehouden door een oplichter die zich voordeed als CIA-agent. Die 'agent' zou hem verzekerd hebben dat hij zich geen zorgen hoefde te maken over de sancties en voor hem een Amerikaanse licentie had geregeld. Met die licentie zou hij mogen blijven handelen in Russische olie.

Troost staat sinds februari al op een sanctielijst van het Verenigd Koninkrijk. Dat is om dezelfde reden die de EU nu ook noemt: zijn bedrijf heeft Russische olie verkocht voor te hoge prijzen.

Een woordvoerder van Troost zegt tegen de Financial Times dat "de beslissing niet is gebaseerd op feiten". "Zowel meneer Troost als zijn bedrijven hebben nooit de wet of regelgeving overtreden." Daarnaast stelt de woordvoerder dat de EU "meedoet aan een stevige desinformatiecampagne met betrekking tot een zakelijk geschil", waarmee hij verwijst naar de oplichter met wie Troost voorheen samenwerkte.