Orkaan Chido trekt door naar Mozambique, dodental Mayotte loopt op

De orkaan Chido, die afgelopen weekend grote delen van het eiland Mayotte verwoestte, is doorgetrokken naar Mozambique. Daar zijn al zeker 34 mensen om het leven gekomen en 319 mensen gewond geraakt, zegt de VN-hulporganisatie OCHA. Chido kwam gisteren aan land in de noordelijke provincie Cabo Delgado.

Het Wereldvoedselprogramma van de VN deelt op twee plaatsen in de provincie voedsel uit aan getroffenen. Andere hulporganisaties delen water uit en goederen die de uitbraak van ziekten moeten helpen voorkomen.

Naar schatting 175.000 Mozambikanen zijn direct getroffen door de orkaan. Zo'n 1 miljoen mensen waren al afhankelijk van hulp door de onrust in het gebied. Meerdere gewapende groepen willen daar een islamitische staat vestigen. Het nationale leger probeert hen te verslaan.

Mayotte

Hoeveel mensen zijn omgekomen of gewond zijn geraakt is nog altijd niet bekend. Volgens een Vlaamse arts ter plaatse krijgen zij en haar collega's de zwaarst gewonden niet te zien, omdat de wegen geblokkeerd zijn door omgewaaide bomen en door materiaal dat is losgerukt door de orkaan. Ambulances komen niet ver.