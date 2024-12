90 hulpvragen bij Slachtofferhulp na explosie Tarwekamp

Slachtofferhulp Nederland heeft in de nasleep van de explosies op de Tarwekamp in Den Haag al zo'n negentig mensen geholpen. Verwacht wordt dat het aantal nog verder zal oplopen.

Omdat de explosies midden in een woonwijk waren, zijn volgens Slachtofferhulp veel mensen direct en indirect betrokken geraakt. "Zolang je geen veilige thuisbasis hebt, staat dit het herstel in de weg. De situatie is heel bedreigend geweest", zegt teamleider Connie Cornelisse.