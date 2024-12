ANP Een leraar voor de klas op een school in Berkel en Rodenrijs

NOS Nieuws • vandaag, 11:36 Lerarentekort blijft groot, aantal zij-instromers nog op recordhoogte

Het tekort aan leerkrachten en schoolleiders is en blijft de komende jaren groot. Dat schrijven minister Bruins en staatssecretaris Paul in een Kamerbrief. De tekorten doen zich voor in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. In grote steden zijn de problemen het grootst.

Het aantal zij-instromers is nog steeds hoog. Dat zijn leerkrachten die in een ander vak of andere sector les willen geven of zich vanuit een ander beroep laten omscholen tot leraar. Nog voordat zij hun opleiding hebben afgerond, kunnen ze vaak al ervaring opdoen voor de klas. Deze opleiding is in deeltijd en duurt twee jaar.

Duizenden leerkrachten te weinig

Basisscholen komen dit jaar 7700 fulltime leraren tekort. Dat zijn er ruim 2000 minder dan vorig jaar, maar de daling is volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdelijk. Dat komt doordat de scholen de afgelopen jaren met geld van het Nationaal Programma Onderwijs corona-achterstanden konden inhalen.

Eerder lieten schoolleiders al weten dat dit geld vooral werd gebruikt om tijdelijk extra leerkrachten aan te nemen. Het programma loopt tot het einde van dit schooljaar en daarmee vertrekken straks de leerkrachten die tijdelijk extra waren aangesteld.

Verwacht wordt dat het tekort aan leerkrachten op basisscholen de komende jaren eerst licht daalt, maar daarna weer stijgt en hoger uitkomt dan nu. Dat komt doordat het aantal leerlingen naar verwachting toeneemt, de komende jaren meer schoolleiders en leraren met pensioen gaan en er veel alternatieve banen zijn.

Op middelbare scholen is net zoals vorig jaar een tekort aan 3800 voltijdsbanen. Naar verwachting stijgen de komende jaren de tekorten bij vakken als wiskunde, Duits en Nederlands. Dat komt door de afnemende belangstelling onder studenten om leraar of docent te worden.

In het mbo is er een tekort van tussen de 900 en 1400 voltijdsbanen. Het mbo is dit jaar voor het eerst meegenomen in het onderzoek.

Aanpak kabinet

Om de onderwijstekorten aan te pakken, wil het kabinet het aantal zij-instromers vergroten. In 2024 werkten er 2244 zij-instromers in het onderwijs, vorig jaar waren dat er 2285.

"Lerarenopleidingen zijn essentieel voor de kwaliteit van ons onderwijs. We blijven werken aan de aantrekkelijkheid van deze opleidingen, voor zowel de initiële student als zij-instromers", schrijft minister Bruins. "Zo zorgen we bijvoorbeeld samen met de opleiders en de beroepsgroep voor een leerplan (curriculum) dat meer aansluit bij de toekomstige lespraktijk op scholen."