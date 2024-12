AFP Igor Kirillov

NOS Nieuws • vandaag, 07:20 • Aangepast vandaag, 07:57 Russische generaal komt om bij aanslag in Moskou

Een belangrijke Russische generaal is vanmorgen omgekomen bij een bomaanslag. De bom zat verstopt in een elektrische scooter die geparkeerd stond bij de ingang van een appartementencomplex in Moskou.

Luitenant-generaal Igor Kirillov was de commandant van de nucleaire, chemische en biologische beschermingstroepen van het Russische leger. Ook zijn assistent kwam om, laten de autoriteiten weten.

Het gebied rond de plaats van de aanslag is afgezet. Het is niet bekend of de bom voor Kirillov bestemd was en of hij in het appartementencomplex woonde.

Reuters De vernielde ingang van het complex, op de voorgrond de lichamen van Kirillov en zijn assistent

De Oekraïense krant Kyiv Independent schrijft dat Kirillov gisteren in Oekraïne is aangeklaagd voor de inzet van chemische wapens in Oekraïne. Volgens de Oekraïense geheime dienst SBU gebeurde dat 4800 keer. Sinds het begin van de invasie zouden daardoor 2000 Oekraïense militairen in het ziekenhuis zijn beland en drie militairen zijn omgekomen.

Explosieven met chemische stoffen zouden met name door drones boven Oekraïense militairen zijn afgeworpen. "Als ze ontploften, werden de militairen gedwongen hun loopgraven te verlaten, waardoor ze zich blootstelden aan Russisch geweervuur", liet de SBU weten.

Raketgeleerde

Vorige week meldden Oekraïense media dat vlak bij Moskou een Russische raketgeleerde was doodgeschoten. Dat zou het werk zijn geweest van een Oekraïense geheime dienst.