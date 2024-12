EPA Leerlingen van de school komen naar buiten

NOS Nieuws • vandaag, 06:54 Meisje van 15 schiet leraar en medescholier dood in Wisconsin

In de Amerikaanse staat Wisconsin heeft een meisje van 15 het vuur geopend in een klaslokaal. Ze doodde een leraar en een medescholier. Een andere leraar en vijf scholieren raakten gewond. Daarna maakte ze een eind aan haar eigen leven. Van twee scholieren is de toestand kritiek.

Het lokaal in de stad Madison was gisterochtend in gebruik als studieruimte voor meerdere groepen. De leerling die het alarmnummer belde was 7 of 8 jaar oud. "Laat dat even op je inwerken", zei de politiecommandant die de pers te woord stond.

De leerlingen van deze school worden geregeld getraind voor een situatie als deze. Toen duidelijk werd dat er werd geschoten, gingen overal de deuren op slot.

Honderden per jaar

In de Verenigde Staten zijn schietpartijen op scholen aan de orde van de dag. Dit jaar waren het er 322, vorig jaar 349. In 3 procent van de gevallen is een meisje de dader.

Over het motief van dit meisje is niets bekend. Ook is onduidelijk hoe ze aan het wapen kwam. Haar ouders werken mee aan het onderzoek, zegt de politie.

Hulp nodig? Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Praten erover helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.