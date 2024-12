Leisurelands Het kunstwerk 'De Herenfiets'

In samenwerking met Omroep Gelderland NOS Nieuws • vandaag, 18:39 Kunstwerk 'De Herenfiets' van 600 kilo opnieuw gestolen: 'Het is bizar'

Een enorm kunstwerk in de vorm van een herenfiets bij recreatiegebied Veluwe aan Zee (voorheen Strand Nulde) in Putten is dit weekend gestolen. Het is nog onduidelijk wie er achter de diefstal van het bijna 600 kilo wegende kunstwerk zit.

De witte herenfiets van meer dan vijf bij vijf meter langs de A28 bleek verdwenen, ontdekte beheerder Leisurelands vanochtend. "Het is bizar. De fiets is twintig jaar geleden neergezet met een trailer en een grote hijskraan, het is een gigantisch ding. De plek is nu niet eens toegankelijk met de auto, alleen te voet of met de fiets", zegt een woordvoerder tegen Omroep Gelderland.

De beheerder heeft aangifte gedaan. "We zijn zeer teleurgesteld dat dit unieke kunstwerk, dat door zoveel bezoekers gewaardeerd wordt, verdwenen is", aldus Kees Rutten van Leisurelands.

Fietsvierdaagse

In 2012 werd de fiets ook al eens meegenomen door leden van een evenementencommissie van de Drentse fietsvierdaagse in Westerbork. Met tien man haalden ze de fiets 's nachts van de sokkel. Vervolgens vervoerden ze de fiets in een vrachtwagen naar Westerbork. Na een week werd de fiets teruggebracht.

De beheerder hoopt dat 'De Herenfiets' ook dit keer terugkeert op z'n plek. "Mocht iemand camerabeelden hebben of toevallig iemand met een gigantische witte fiets hebben gezien, dan horen we het graag."

Meer kunst gestolen

Ook in Drenthe blijkt een kunstwerk verdwenen, schrijft RTV Drenthe. Het gaat om het TT-kunstwerk De Tijdgeest van de Racerij in Rolde. Ben Ernens, voorzitter van de dorpsbelangenvereniging, vraagt zich bij de omroep af of het een eindejaarsstunt is.

Het afgelopen weekend verdwenen ook al kunstbankjes in Het Hogeland (Groningen). De kunstwerken zijn vervangen voor genummerde borden met cryptische teksten zoals: 'Deze vrouw rust even ergens anders', wat er volgens RTV Noord op wijst dat het hier om een oudejaarsgrap gaat.