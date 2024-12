Servische politie bespioneerde journalisten en activisten, zegt Amnesty

De geheime dienst en politie in Servië gebruikten spionageapparatuur om daarmee journalisten en activisten in de gaten te houden. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport . De politie zou speciale software gebruikt hebben om telefoons te hacken.

Zo is in het rapport te lezen dat in februari een Servische onderzoeksjournalist werd gearresteerd na een alcoholtest, waarna hij werd vastgehouden en ondervraagd over zijn werk. Hij merkte dat na het verhoor met zijn telefoon was gerommeld. Uit onderzoek van Amnesty zou zijn gebleken dat zijn telefoon geïnfiltreerd was.