Ajax gaat financieel niet meer uit van Champions League: 'Slim zijn met eigen jeugd'

Ajax wil niet langer financieel afhankelijk zijn van de miljoeneninkomsten in de Champions League. Daarom past de Amsterdamse club het bedrijfsmodel aan.

Ajax wil voorkomen dat het grote bezuinigingen moet doorvoeren als de club geen Champions League-voetbal haalt, zoals de afgelopen twee seizoen is gebeurd. Over het seizoen 2023/24 leed Ajax een verlies van bijna 10 miljoen euro .

Kwalificatie voor de minder lucratieve Europa League, het tweede clubtoernooi in Europa, moet voortaan voldoende gaan zijn om geen verlies te maken.

Afscheid van koers Overmars

De ambitie op het veld om bij de Europese top te horen, blijft hetzelfde, meldden de beleidsvoerders van Ajax. Maar met een financieel beleid dat op basis van Europa League-voetbal en niet op basis van Champions League-voetbal neemt de club wel afscheid van de koers die in 2018 onder Marc Overmars, destijds technisch directeur, werd gekozen.

Zulk beleid wil Ajax niet meer voeren. "We moeten het met minder geld beter gaan doen," zei technisch directeur Alex Kroes, de opvolger van Mislintat in Het Parool . "Slimmer zijn dus, met vooral eigen jeugd."

Niet langer financieel afhankelijk zijn van de verkoop van spelers is onderdeel van het beleid. "Dat betekent dat we moeten streven naar een operationeel resultaat dat nul is", zei financieel directeur Susan Lenderink, die op 1 maart vertrekt bij de club.