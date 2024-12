ANP Pepijn Lijnders

NOS Voetbal • vandaag, 15:45 Trainer Lijnders binnen half jaar de laan uitgestuurd bij Red Bull Salzburg

Trainer Pepijn Lijnders is ontslagen bij Red Bull Salzburg. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer bij de Oostenrijkse club.

In de afgelopen elf jaar werd RB Salzburg tien keer kampioen. Dit jaar staat de ploeg op de vijfde plaats in de Oostenrijkse competitie, tien punten achter koploper en regerend landskampioen Sturm Graz. Van de zestien wedstrijden werden er zeven gewonnen. Afgelopen zaterdag werd nog met 3-0 gewonnen van Austria Klagenfurt.

"Het was duidelijk te zien dat we in veel wedstrijden niet hebben voldaan aan onze eigen eisen en doelstellingen. We zijn er van overtuigd geraakt dat het team een nieuwe impuls nodig heeft onder een nieuwe trainer, ook al bleven we tot het einde hopen op een ommekeer", laat de club weten op de eigen website.

Alleen Feyenoord geklopt

Hoewel de Salzburgers met 1-3 in De Kuip wonnen van Feyenoord, wil het in de Champions League ook niet echt vlotten. De overige vijf duels gingen verloren, waardoor de club op de 32ste plaats staat (van de 36) en uitschakeling dreigt.

Lijnders was in 2018 kortstondig hoofdtrainer bij NEC. Na 22 wedstrijden werd hij alweer ontslagen. Daarvoor en daarna was de 41-jarige trainer de assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool.

Opvallend is dat Klopp in het nieuwe jaar begint aan zijn nieuwe baan als 'Global Head of Soccer' bij Red Bull. De Oostenrijkse club valt, net als RB Leipzig en New York Red Bulls onder het concern van het energiedrankjesbedrijf. Lijnders zal dus niet opnieuw samenwerken met de Duitser.