NOS De Penitentiaire Inrichting Vught

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:25 • Aangepast vandaag, 16:00 PI Vught stuurt brieven over gevangenen naar verkeerde ontvangers

De PI Vught heeft twee brieven over gedetineerden verwisseld en per ongeluk naar de verkeerde ontvangers gestuurd. Het gaat om een "administratieve fout bij de postafhandeling in de gevangenis", verklaart de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

De zogenoemde bezoekbrieven zijn in de verkeerde envelop gestopt. Het gaat om brieven vanuit de PI waarin de ontvanger informatie krijgt over wanneer diegene op bezoek mag komen. Het gaat dus niet om persoonlijke brieven geschreven door gedetineerden, maar in de brieven staan wel contactgegevens. Door de verwisseling zijn de gegevens van twee gevangenen en twee bezoekers bij de verkeerde personen terechtgekomen.

Eerste keer

De DJI heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, laat de dienst weten aan Omroep Brabant. "Dit had niet mogen gebeuren", aldus de DJI. "Vanzelfsprekend wordt blijvende scherpte gevraagd op alle processen in de gevangenis, en in het bijzonder voor de EBI."

Het is volgens de DJI de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er zijn excuses gemaakt aan de betrokkenen.

De DJI zegt dat de fout geen invloed heeft op de veiligheid binnen de PI Vught. In de Extra Beveiligde Inrichting in Vught zitten zware criminelen en verdachten van zware criminaliteit, als Willem Holleeder en Ridouan Taghi. Ook zijn er afdelingen die behoren tot de zwaarst bewaakte in Nederland, zoals de Terroristenafdeling (TA) en de Beheers Problematische Gedetineerden (BPG).