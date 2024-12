Getty Images Wesley Plaisier

NOS Sport • vandaag, 15:15 Nerveuze WK-debutant Plaisier wint van Japanner en treft Wright in tweede ronde

Een bloednerveuze Wesley Plaisier heeft in de eerste ronde van het WK darts in Londen moeizaam gewonnen van de Japanner Ryusei Azemoto: 3-2. Daardoor treft hij morgenavond de Schotse oud-wereldkampioen Peter Wright in de tweede ronde.

"Ik heb Wright de afgelopen keer verslagen, dus wellicht heeft hij nog wat revanchegevoelens", doelde Plaisier op een 6-4 zege in het Players Championship eind oktober. "Ik zal beter moeten gooien, maar weet dat als ik mijn niveau haal, ik van iedereen kan winnen."

Vanavond komen nog twee Nederlandse WK-deelnemers in actie. Dan speelt Niels Zonneveld in de eerste ronde tegen Robert Owen. Jermaine Wattimena plaatste zich gisteren op de eerste avond van het WK al voor de tweede ronde. Hij treft vanmiddag James Wade.

Nerveuze Plaisier

"Ik ben echt enorm opgelucht, want ik ben nog nooit zo nerveus geweest in mijn leven", reageerde Plaisier na zijn zege. "In de taxi naar Ally Pally toe was ik nog heel ontspannen. Maar toen ik eenmaal het podium op liep, borrelden de zenuwen op. Ik ben heel blij dat ik 'm toch heb weten te winnen."

De 34-jarige Plaisier maakte in 'Ally Pally' zijn WK-debuut. Dit jaar zette de magazijnwerker van een supermarkt grote stappen in de dartwereld.

Hij veroverde zijn eerste PDC-titel en won een vloertoernooi in het Engelse Wigan. Voor het volgende seizoen heeft de darter zonder bijnaam een Tourcard.

Zestien dagen actie Het WK darts duurt in totaal zestien dagen. Voor de kerst worden de eerste en tweede ronde afgewerkt. Na drie dagen pauze rond de kerstdagen vinden van 27 tot en met 30 december de derde en vierde ronde plaats. Op 1, 2 en 3 januari zijn de kwart- en halve finales en de eindstrijd. De winnaar van het WK keert met 500.000 Britse ponden huiswaarts, omgerekend ruim 600.000 euro. In totaal doen er acht voormalig PDC-wereldkampioenen mee: Michael van Gerwen (2014, 2017 en 2019), Peter Wright (2020 en 2022), Gary Anderson (2015 en 2016), Raymond van Barneveld (2007), Rob Cross (2018), Gerwyn Price (2021), Michael Smith (2023) en Luke Humphries (2024).

Plaisier en mede-debutant Azemoto oogden duidelijk nerveus bij hun eerste WK-optreden. Het gemiddelde van de Nederlander lag rond de 80 erg laag en hij gooide in het begin slechts 15 procent van zijn dubbels uit.

De partij ging lange tijd gelijk op. Azemoto pakte de eerste en derde set, maar Plaisier kwam steeds terug.

In de beslissende vijfde set gooide Plaisier twee 180'ers (in de hele wedstrijd produceerde hij er maar drie), waarmee hij Azemoto de baas was. Met 3-0 trok hij de set en daarmee de wedstrijd naar zich toe.