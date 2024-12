Politie Breda De kleding werd gevonden in het buitengebied bij Strijbeek

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 14:53 Grote berg kleding gevonden in bos bij Strijbeek, politie zoekt dumpers

De politie doet onderzoek naar een grote berg kleding die in een bos bij het Brabantse dorp Strijbeek is gedumpt. Volgens de politie werden de zakken vermoedelijk in de nacht van vrijdag op zaterdag gedumpt.

De kleding zat in meerdere plastic zakken en werd gevonden aan de rand van natuurgebied de Strijbeekse Heide, meldt Omroep Brabant. Om hoeveel zakken het in totaal gaat, is niet bekend. De politie spreekt van een enorme berg. "Op de foto is maar een kleine hoeveelheid te zien, de kleding werd toen al opgeruimd", zegt de woordvoerder.

Kosten verhalen

De kleding werd gevonden door een boswachter van Staatsbosbeheer. De man vertelt bij het AD dat de kleding door Staatsbosbeheer is opgeruimd. Om de kosten van het opruimen te verhalen op de dader of daders probeert de politie te achterhalen door wie de kleding is gedumpt.

De politie vraagt iedereen die tussen vrijdagavond en zaterdagochtend in de omgeving iets vreemds heeft gezien het te laten weten. Ook mensen met camerabeelden wordt gevraagd zich te melden.