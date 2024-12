Steeds meer schulden kwijtgescholden door nieuwe regels

Veel schulden, maar helemaal niets aflossen. In één klap ervan af, zonder verdere wettelijke verplichtingen. Schuldeisers zien met lede ogen aan dat dit steeds vaker voorkomt.

Dat komt door een nieuwe richtlijn in de schuldhulpverlening. Schuldeisers krijgen een 'nulaanbod', dat neerkomt op het kwijtschelden van de schuld, zonder aflossing of een andere tegenprestatie.

Volgens de vereniging voor gemeentelijke kredietbanken en schuldhulpverleners, NVVK, is de nieuwe werkwijze noodzakelijk om te voorkomen dat mensen met probleemschulden te weinig overhouden om van te leven.

Maar veel schuldeisers zijn verontwaardigd. Ze hekelen vooral dat er na het kwijtschelden geen verplichte begeleiding meer is voor de schuldenaar.

Probleemschulden

De nieuwe richtlijn werd 1 juli ingevoerd. Sindsdien groeide het aantal nulaanbiedingen tot ongeveer een derde deel van de mensen die in een schuldenregeling zitten bij de schuldhulpverlening. Dat blijkt uit een eerste telling van de NVVK.

Die hulp bestaat onder meer uit het opstellen van een schuldenregeling. Schuldhulpverleners kijken daarbij naar het deel van het inkomen dat beschikbaar is voor schuldeisers.

Vrij te laten bedrag

Voorheen gold daarbij dat er altijd ten minste 5 procent van het inkomen naar schuldeisers gaat, hoe laag het inkomen ook is. Gedurende de periode van aflossen werd de schuldenaar begeleid en kreeg hulp gericht op een schuldenvrije toekomst.

In de nieuwe werkwijze hanteren schuldhulpverleners het zogeheten vrij te laten bedrag. Dat is het bedrag dat iemand minimaal nodig heeft om van rond te kunnen komen. Het wordt vastgesteld aan de hand van onder meer normen van het Nibud.

Als het inkomen lager is dan dit vrij te laten bedrag, blijft er niets over om schulden mee af te lossen. Schuldeisers krijgen dan een nulaanbod. Als ze er niet mee instemmen, kunnen schuldhulpverleners de rechter vragen om een dwangakkoord. Daarmee wordt een schuldeiser verplicht de schuld kwijt te schelden.

Schuldeisers betalen de rekening

Door de nieuwe richtlijn zien schuldeisers nu vaker niets terug van hun geld, constateert ook de NVVK. De vereniging dringt er bij het kabinet op aan het sociaal minimum te verhogen. Daardoor blijft er naast het vrij te laten bedrag meer over. "Dat zal ervoor zorgen dat meer hulpvragers afloscapaciteit hebben", zegt de NVVK. "Het begeleiden van mensen naar een schuldenvrije toekomst is moeilijk als er te weinig geld is om van rond te komen."