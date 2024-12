Uitslaande brand in loods Hazerswoude-Rijndijk, NL-Alert verstuurd

In een loods in Hazerswoude-Rijndijk woedt een grote brand. De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd waarin wordt gewaarschuwd om uit de rook te blijven.

De brand brak vanochtend rond 06.45 uur uit in een opslagloods van een houtverwerkingsbedrijf, laat de brandweer aan Omroep West weten. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar naastgelegen woningen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Er raakte niemand gewond.