Presentator Pichal krijgt voorwaardelijke straf voor kinderporno

De Belgische radiopresentator Sven Pichal krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor het verspreiden van kinderporno. Hij blijft uit de cel als hij de komende vijf jaar niet opnieuw de fout in gaat en zich aan enkele andere voorwaarden houdt. Zo krijgt hij een alcohol- en drugsverbod, moet hij in therapie en mag hij nooit meer contact zoeken met kinderen.

De 45-jarige Pichal, presentator van een consumentenprogramma op de VRT radio, werd vorig jaar augustus opgepakt na een melding dat hij online beelden van kindermisbruik deelde. Op zijn telefoon werden tientallen foto's van misbruik gevonden, waaronder afbeeldingen met baby's. Hij bleek ook in gesprekken te fantaseren over kindermisbruik.

Het OM had daarom 37 maanden cel geëist waarvan zeker een jaar onvoorwaardelijk. Ook zou hij een boete van 8000 euro moeten betalen. De rechter ging deels mee in die laatste eis: de helft van de boete werd voorwaardelijk. De straf valt lager uit omdat Pichal nog geen strafblad had. Ook bekende hij schuld en bood hij slachtoffers excuses aan.

Besmeurd

De zaak deed veel stof opwaaien in België omdat hij een bekende presentator was. Hij zocht bovendien geregeld de media als voorvechter van rechten voor de lhbti-gemeenschap. Pichal nam na zijn arrestatie onmiddellijk ontslag bij de VRT.

Drie anderen veroordeeld

Eerder werden al drie mannen veroordeeld met wie Pichal in contact stond. De zwaarste straf was voor een man die niet alleen kinderporno had verspreid, maar zelf ook twee kinderen had verkracht. Hij kreeg zeven jaar cel.