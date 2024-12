ANP Werknemers krijgen een training in een het opleidingscentrum van Chemelot

NOS Nieuws • vandaag, 09:25 • Aangepast vandaag, 11:13 Chemelot somber over Nederlandse industrie, vreest enorme leegloop

Als we niet oppassen vertrekt het ene na het andere industriële bedrijf uit Nederland. Daarvoor waarschuwt Koos van Haasteren, directeur van Chemelot, in het AD. Hij spreekt van een "niet eerder vertoonde industriële leegloop" die dreigt.

Op het Limburgse bedrijventerrein zitten tientallen chemische fabrieken. Daar worden onder meer plastics, bouwmaterialen en halffabricaten voor medicijnen en elektronica geproduceerd. Ruim 8500 mensen werken in een van de Chemelot-bedrijven.

De Nederlandse industrie kan de wereldwijde concurrentie niet meer aan, denkt Van Haasteren. Die concurrentie komt niet alleen uit China, maar ook uit omliggende landen zoals België en Duitsland.

Waterstofnetwerk

Met name de netwerkkosten voor stroom en de stroom zelf zijn duurder in Nederland dan in andere EU-landen. Industriële chemische processen kosten veel energie en de behoefte aan elektriciteit neemt alleen maar toe omdat de Chemelot-fabrieken van gas en olie willen afstappen.

Chemelot maakt zich zorgen over de nieuwe infrastructuur die nodig is om de transitie naar klimaatneutrale productie te kunnen maken. In het AD wijst Van Haasteren met name op de vertraging van de aanleg van een waterstofpijplijn: de Delta-Rijn-Corridor.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk. Van Haasteren is er niet gerust op. "We moeten eindelijk inzien dat we unieke kennis en productielocaties dreigen te verliezen. Dat trauma zou omvangrijker zijn dan de mijnbouwsluiting."