EPA De Indonesische president Prabowo Subianto

NOS Nieuws • vandaag, 08:55 Indonesië wil een derde van de gevangenen vrijlaten Mustafa Marghadi correspondent Zuidoost-Azië

De Indonesische president Prabowo Subianto is van plan om zo'n 44.000 gevangenen gratie te verlenen. Dat heeft zijn minister van Wetgeving bekendgemaakt. Het zou betekenen dat pakweg een derde van alle gevangenen in Indonesië binnenkort op vrije voeten komt.

De mensen die in aanmerking komen voor vrijlating, zijn allemaal bestraft voor geweldloze wetsovertredingen. Drugsgebruikers die zelf niet handelden en chronisch zieken zoals hiv-besmette gevangen zullen gratie krijgen. Maar ook mensen die zijn veroordeeld voor smaad en laster.

Een aantal activisten die in de gevangenis is gezet voor het beledigen van de regering komt waarschijnlijk ook vrij. Onder hen achttien mensen uit Papua die onder meer wegens verraad zijn veroordeeld voor deelname aan een onafhankelijkheidsdemonstratie. Papua is de provincie waar activisten en gewapende strijders al decennialang vechten voor onafhankelijkheid.

'Verzoenen met Papua'

Volgens de minister van Wetgeving is dit bedoeld om "te verzoenen met onze vrienden in Papua" omdat de Indonesische regering "de goede bedoelingen heeft om Papua vredig te maken". Opvallend, omdat president Prabowo in 1996 als legerleider aanwezig was in de rebellerende provincie.

Met zijn elitegroep zouden er wraakacties op dorpen in Papua zijn uitgevoerd waarvan het vermoeden bestond dat ze sympathiseerden met gewapende vrijheidsstrijders. Maar inmiddels zou president Prabowo willen dat de gevangenen op vrije voeten een bijdrage kunnen leveren aan de voedselindustrie of in dienst kunnen treden van het Indonesische leger.

'Bali Nine' na 19 jaar vrijgelaten Los van het gratieplan van Prabowo heeft Indonesië vandaag vijf andere gevangenen vrijgelaten. Het zijn de vijf overgebleven leden van de zogenoemde 'Bali Nine'. Zij waren onderdeel van een geruchtmakende zaak in 2005, waarbij negen Australiërs werden opgepakt omdat ze 8 kilo heroïne uit Bali wilden smokkelen. Het negental kreeg zware straffen, zoals gebruikelijk voor drugsovertredingen in Indonesië. Twee leden kregen de doodstraf. De anderen kregen 20 jaar cel tot levenslang. In 2018 overleed een van de gevangenen aan kanker. In datzelfde jaar kreeg het enige vrouwelijke lid van de 'Bali Nine' gratie. Na lang onderhandelen zijn de laatste vijf leden van de groep gisteren vrijgelaten en vanmorgen aangekomen in Australië.

Toch is het gratieplan vooral bedoeld om de uitpuilende gevangenissen van Indonesië te ontlasten. De archipel heeft een van de meest overvolle detentiesystemen ter wereld. In 2022 zouden er twee keer zo veel gevangenen in de cel zitten als waarvoor capaciteit is.

Het is een gevolg van anti-drugswetgeving die sinds 2008 flink is aangescherpt. Sindsdien is het aantal veroordeelden voor lichte vergrijpen zoals drugsgebruik enorm gestegen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat minstens de helft van de gedetineerden in Indonesië veroordeeld is voor een drugsovertreding.

Door een gebrek aan cipiers zijn de gedetineerden in sommige gevangenissen moeilijk onder controle te houden waardoor soms dodelijke rellen ontstaan. Maar tijdens calamiteiten zijn de overvolle gevangenissen ook gevaarlijker. In 2021 vielen bijvoorbeeld 49 doden bij een brand in het West-Javaanse Tangerang.

De regering stelt op dit moment de lijst op van de 44.000 gevangenen die in aanmerking komen voor gratie. Daarnaast moet het plan nog door het parlement worden goedgekeurd. Maar met de ruime meerderheid die de regering Prabowo heeft, zou dat geen problemen moeten opleveren.