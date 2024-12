ANP

NOS Nieuws • vandaag, 08:28 • Aangepast vandaag, 11:33 Minister Brekelmans sluit onderhandelingen Oekraïne-Rusland niet uit

Minister van Defensie Brekelmans sluit onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne niet uit, zegt hij in een interview met Trouw. Daarbij moeten Europese leiders wat hem betreft het voortouw nemen, voordat de aanstaande Amerikaanse president Trump dat doet.

Trump wordt op 20 januari geïnstalleerd als president van de Verenigde Staten en heeft herhaaldelijk gezegd dat hij de oorlog in Oekraïne snel wil beëindigen. "We moeten ervoor zorgen dat Europese landen aan tafel zitten, zodat Trump niet met Poetin beslist over de veiligheidsarchitectuur in Europa", zegt de VVD-minister.

Het is de eerste keer dat Brekelmans de optie van vredesonderhandelingen zo openlijk bespreekt. Tot nu toe vond het kabinet dat er alleen onderhandeld kon worden als Oekraïne er klaar voor is.

Sinds Trump is verkozen begin november, komt het gesprek in Europa in een "stroomversnelling", zegt Brekelmans. Afgelopen donderdag spraken de Franse president Macron en de Poolse premier Tusk elkaar in Warschau over een vredesproces.

EPA Brekelmans bij een bezoek aan Kyiv, deze zomer

Met 27 lidstaten is het volgens de minister lastig om in de Europese Unie op één lijn te komen over beslissingen over een eventuele vredesmacht. "Gegeven de haast die er is, kun je besluiten om niet te wachten op unanimiteit in welk verband dan ook." Daarom noemt hij de optie om dat met een groep landen te doen.

"Oekraïne is groot en die bestandslijn - als die er zou komen - is lang. Als je dat op een geloofwaardige manier wil doen, heb je niet alleen veel landen nodig, maar ook grote landen", aldus de minister in Trouw.

Op eventuele Nederlandse deelname wil Brekelmans niet vooruitlopen. "Het hangt ervan af wat er dan precies voorligt en hoe dat eruitziet."

Hij staat nog steeds achter het beleid dat Nederland niet gaat meevechten in Oekraïne. "Geen boots on the ground, want we willen geen directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland." Maar deelname aan een vredesmissie is volgens hem iets anders. "Het gaat over het handhaven van vrede."