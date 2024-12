Wekdienst 16/12: Duitse Bondsdag houdt vertrouwensstemming • EK-loting Oranje

Goedemorgen! Vandaag houdt de Bondsdag een vertrouwensstemming over de regering van de Duitse bondskanselier Scholz en de Nederlandse voetbalvrouwen horen wie hun tegenstanders worden in de groepsfase van het EK.

Eerst het weer: het is bewolkt en er valt soms motregen, maar de temperatuur valt het meest op. De hele dag is het 10 tot 12 graden en dat is hoog voor half december. Langs de westkust breekt mogelijk de zon even door. De komende dagen blijft het zacht. Morgen is het nog vaak droog, woensdag en vooral donderdag regent het geregeld.