Flickr.com/John.Trif Het Warwick Resort in Fiji waar de toeristen ziek werden

NOS Nieuws • vandaag, 03:58 Australië waarschuwt reizigers Fiji na vermoedelijk vergiftigde alcohol

De Australische overheid waarschuwt reizigers op Fiji nadat meerdere toeristen daar afgelopen weekend in het ziekenhuis belandden na het vermoedelijk drinken van vergiftigde alcohol.

Zeven mensen liepen de vergiftiging waarschijnlijk op nadat zij in een vijfsterrenresort cocktails hadden gedronken. Zij hebben een leeftijd van tussen de 18 en 56 jaar. Vier van hen zijn Australische toeristen, een is een Amerikaan en van twee is de nationaliteit nog onbekend. Dat zijn volgens lokale autoriteiten twee buitenlanders die op het eiland wonen.

Volgens minister van Toerisme Gavoka hadden de zeven pina colada's gedronken. Hun toestand is volgens de minister stabiel. Een monster van de drankjes is naar Australië gestuurd, waar verder onderzoek wordt gedaan.

'Geïsoleerd incident'

Het gaat volgens de minister om een geïsoleerd incident. De pina colada's die het resort serveert zijn voorverpakt en alleen in een van de vijf bars in het resort waar die werden geserveerd zijn mensen die avond ziek geworden. De zeven hadden onder meer last van misselijkheid, braken en "neurologische symptomen". Twee van hen waren er ernstig aan toe, maar ook met hen gaat het inmiddels beter.

Hoewel het reisadvies voor Fiji op de website van de Australische overheid nog altijd positief is, wordt nu wel gewaarschuwd voor mogelijk vergiftigde drankjes en methanolvergiftiging. "Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat er iets in uw drankje is gedaan", is te lezen op de website.

Laos

In november kwamen in korte tijd meerdere backpackers om het leven in Laos nadat zij met methanol vergiftigde alcohol hadden gedronken. Onder de overledenen zijn twee Australiërs. Minister van Onderwijs Clare, die in een Australische ochtendshow om een reactie werd gevraagd, zegt dat de nieuwe vergiftigingen een "angstaanjagend gevoel van déjà vu oproepen".