AFP Syrische kinderen op straat in Damascus

NOS Nieuws • vandaag, 00:54 Franse diplomaten naar Syrië, Qatar heropent er na dertien jaar ambassade

Qatar heropent dinsdag na meer dan dertien jaar de Qatarese ambassade in Syrië. Het is een reactie op de val van president Assad.

De ambassade was sinds halverwege 2011 gesloten als reactie op een reeks hardhandige optredens van de veiligheidsdiensten van Assad bij demonstraties. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven. Sinds 2012 woedde in het land een burgeroorlog.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Qatar zegt in een verklaring dat het besluit is genomen als steun aan het Syrische volk en hun "strijd om hun legitieme rechten op een waardig leven te verwerven".

Rusland, een trouwe bondgenoot van Assad, heeft gisteren juist een deel van het ambassadepersoneel geëvacueerd. In het militaire toestel dat daarvoor werd gebruikt, zaten ook Noord-Koreaanse en Belarussische diplomaten. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat "het werk van de Russische ambassade in Damascus doorgaat". Belarus heeft volgens het Russische staatspersbureau RIA nu geen diplomaten meer in Syrië.

'Te vroeg voor heropening'

Veel andere landen die hun ambassades sloten in 2012 vinden het nog te vroeg om die te heropenen. De meeste landen in de Europese Unie lieten weten de val van het regime van Assad te verwelkomen, maar dat nog moet worden bepaald of en op welke manier kan worden samengewerkt met de rebellen die nu de macht hebben.

Dinsdag reist een team van Franse diplomaten naar Syrië. Volgens het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken is dat "om de bereidheid van Frankrijk te tonen om het Syrische volk te steunen".

Contact VK met rebellengroep

Het Verenigd Koninkrijk zei gisteren dat het diplomatiek contact heeft gehad met rebellengroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS) die ruim een week geleden de macht overnam in een groot deel van Syrië. De groep staat in veel landen op de terreurlijst. Leider Ahmed al-Sharaa uit zich de laatste tijd pragmatischer, maar wat zijn bedoelingen zijn met het land is nog onduidelijk.

"HTS blijft een verboden organisatie, maar we kunnen diplomatiek contact hebben en dus hebben we diplomatiek contact zoals je zou verwachten", zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Lammy.

VS voert ook gesprekken

Eerder was al bekend dat Amerikaanse diplomaten ook gesprekken voeren met HTS. In de VS staat de groep sinds 2018 op de terreurlijst. Meerdere Amerikaanse senatoren en overheidsbronnen, die Amerikaanse media spraken, noemen het echter nog te vroeg om te kunnen zeggen of de gesprekken iets gaan opleveren.

VN-gezant voor Syrië, Geir Pedersen sprak gisteren voor het eerst met al-Sharaa. Pedersen riep onder meer op de internationale sancties tegen het land te beëindigen.