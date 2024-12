NOS Voetbal • vandaag, 22:16 AZ sleept in slotfase drie punten uit het vuur tegen tiental NAC

3:19 Bekijk de samenvatting van NAC Breda - AZ

AZ heeft in de eredivisie dankzij een doelpunt in blessuretijd gewonnen van NAC. De Bredanaars stonden in eigen huis tot een kwartier voor tijd met 1-0 voor, maar uiteindelijk wonnen de Alkmaarders door een late goal van Mees de Wit met 1-2.

Door deze zege blijft AZ meedoen om rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal. De ploeg van Maarten Martens staat nu zesde met 29 punten uit zestien wedstrijden, zes punten achter nummer vier Feyenoord.

Het verrassende NAC moet door de nederlaag even een pas op de plaats maken. NAC staat op doelsaldo nu negende achter Go Ahead Eagles en Fortuna Sittard die ook 22 punten hebben verzameld.

NOS

AZ, dat flink gewijzigd was ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Ludogorets in de Europa League, begon niet goed. Aanvoerder Jordy Clasie, Wouter Goes, David Møller Wolfe en Ernest Poku mochten niet starten. Bruno Martins Indi, Kees Smit, Mees de Wit en Zico Buurmeester speelden in hun plaats.

NAC kwam na twaalf minuten verdiend op voorsprong, Elías Már Ómarsson rondde op aangeven van Boy Kemper beheerst af. Over die afronding was geen discussie, maar wel over het feit dat er op dat moment een tweede bal in het spel was. Die tweede bal bevond zich ook in het zestienmetergebied, wat mogelijk zorgde voor verwarring. Scheidsrechter Edwin van de Graaf vond dat geen reden om de treffer te annuleren.

ANP Elías Már Ómarsson scoort

In de tweede helft mochten Jordy Clasie, Mayckel Lahdo en Wouter Goes alsnog invallen. Daarmee kwam er wel wat extra strijd in het elftal, maar dat zorgde niet meteen voor meer kansen. Ruben van Bommel kwam nog gevaarlijk door na 65 minuten spelen, maar veel meer wapenfeiten vielen er niet te noteren.

Tot tien minuten voor tijd. Toen wist AZ de gelijkmaker te realiseren. Een voorzet van Peer Koopmeiners werd achterwaarts binnengekopt door de Ier Troy Parrott: 1-1. Leo Greiml kreeg vijf minuten voor tijd een tweede gele kaart, opnieuw voor een overtreding op Ruben van Bommel. NAC moest de laatste vijf minuten verder met een man minder.

Koopmeiners opnieuw belangrijk

De tien van NAC leken een punt over de streep te trekken, maar Mees de Wit kopte in blessuretijd nog een rebound binnen. Peer Koopmeiners schoot van grote afstand, maar zijn schot kon Daniel Bielica niet vasthouden. De Wit hoefde alleen zijn hoofd tegen de bal te zetten om de winst zeker te stellen.

In de slotfase strooide de scheidsrechter nog met gele kaarten, vooral voor protesteren. Na het laatste fluitsignaal werd het nog onvriendelijk op het veld nadat Meerdink de zege van AZ had gevierd voor een vak met NAC-supporters.