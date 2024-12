NOS De actie van NS

NOS Nieuws • vandaag, 21:33 Fout bij NS: duizenden mensen winnen toch geen privékok aan huis

Het is een drukte van jewelste op het reizigersforum van de NS. Er wordt niet gediscussieerd over de nieuwe dienstregeling, maar over de fout die het bedrijf heeft gemaakt met zijn 'Wintercity'-actie.

Met een online adventskalender kunnen mensen allerlei prijzen winnen, van NS-kersttruien tot en met een privéchef aan huis. Met die laatste prijs ging het mis, meldt het AD. Duizenden mensen kregen een mail dat zij de winnaar van het luxe thuisdiner waren.

In het dinerpakket zat een vijfgangendiner voor maximaal zes personen, en de chef zou zelf bestek en servies meenemen. Later bleek dat ongeveer 6000 mensen de winnaarsmail hadden gekregen, in plaats van één.

"Er had een bevestigingsmail verstuurd moeten worden voor deelname aan de actie van de dag daarvoor. Maar door een technische fout werd de prijsmail over de privékok naar 6000 adressen verstuurd", zegt de NS tegen de NOS. De winnaar van de dinerprijs had die mail een dag later moeten krijgen.

Slordig

Vanochtend kreeg de NS in de gaten dat er een fout was gemaakt. "Ik kan me voorstellen dat het slordig overkomt. We gaan wel gewoon door met de Wintercity-actie.", zegt de NS. Wel zegt de vervoerder dat nu extra is gecontroleerd of alles technisch in orde is.

Op het NS-reizigersforum stellen mensen een excuusdiner voor, bijvoorbeeld aan lange tafels op Utrecht Centraal. "Maar dan wel met iets beters dan een klef broodje. Maar de NS zegt dat daar vooralsnog geen plannen voor zijn.

Gratis overnachting

Volgens sommige leden van het forum ging het vorig jaar ook al mis. Toen dachten duizenden deelnemers een gratis overnachting te winnen voor meerdere personen.

Ook die mail werd per ongeluk aan heel veel deelnemers verstuurd, schrijven ze. De woordvoerder van de NS erkent dat er ook toen iets misging met de kerstactie, "maar hoe dat precies zit, weet ik niet".