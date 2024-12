nos Deelnemers van de cursus internetbankieren in de bibliotheek van Venlo

NOS Nieuws • vandaag, 21:06 Hulp met bankzaken hard nodig: 'ik wil niet elke keer mijn buurman lastigvallen'

"Waar ik een bijzonder grote hekel aan heb, is dat je nooit meer met een bank kunt bellen", zegt een deelnemer van de workshop digitaal bankieren in de bibliotheek van Venlo. De workshop is een initiatief van de bibliotheek en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Een groeiende groep mensen heeft moeite met het regelen van de bankzaken.

In een zaaltje zit een groep van zeven deelnemers die zoveel mogelijk proberen te leren over internetbankieren. Vroeger kon je even langs gaan bij de bank of met een medewerker bellen. Dat is allemaal veel minder geworden. En niet iedereen kan zijn weg vinden op internet. "Want als je dat figuurtje een vraag stelt (red. online chatbot) dan krijg je een heel stom antwoord. Die mogen ze wat mij betreft afschaffen", zegt een deelnemer.

Volledig verdwaald

Uit recent verschenen onderzoek blijkt dat steeds meer volwassenen hulp nodig hebben met het regelen van bankzaken, zoals het openen van een bankrekening of het overmaken van geld. Miljoenen mensen hebben daar moeite mee. Sommige deelnemers aan de cursus zijn slechtziend of hebben geen internet. Een grote groep is 65-plus en heeft er moeite mee dat veel zaken alleen nog online kunnen worden geregeld.

De digitale taal is niet voor iedereen te begrijpen en voordat je het weet is iemand volledig verdwaald op een website. "Ik wil niet elke keer de buurman hiermee vervelen", zegt een cursist. Vandaar het werkprogramma van de NVB met online lessen en gratis workshops in onder andere bibliotheken.

Tikkies zijn abracadabra

In Venlo geeft Anke Jacobs in de bibliotheek de cursus. "Voor heel veel mensen zijn zaken als tikkies echt abracadabra. Het is belangrijk dat we ons daar bewust van zijn." Volgens Jacobs zijn er allerlei vragen. Vooral nu ook zorginstellingen en overheden steeds meer online berichten versturen. Het zijn niet alleen mensen die nog nooit met een computer hebben gewerkt die moeite hebben om online mee te komen.

Het is extra lastig voor mensen die al moeite hebben met de Nederlandse taal. "Ga maar eens achter een computer zitten waar op staat: maak connectie met de router of wifi."

'Hulp dichtbij is nodig'

De Nederlandse banken zijn zich inmiddels bewust van de problemen die veel mensen ervaren met online bankieren. "We hebben geleerd dat hulp dichtbij nodig blijft", zegt Ronald Veld, programmamanager toegankelijk bankieren bij de NVB.

Banken proberen volgens Veld nu op verschillende manieren weer beter bereikbaar te zijn voor mensen die er online niet uitkomen. Zo kiezen sommige banken ervoor toch kantoren open te houden of nemen ze weer extra adviseurs in dienst die mensen thuis kunnen helpen.

Het lijkt nog te vroeg om de effecten van het hulpprogramma te zien. "Je ziet het nog niet terug in de cijfers dus er is echt nog werk aan de winkel", zegt Veld. "Het is niet alleen een bankenprobleem het is ook een breed maatschappelijk probleem. En daar moeten we ook naar gaan kijken: hoe kunnen mensen nog meedoen aan de maatschappij."