Spanje geeft duizenden 'Franco-kunstwerken' terug aan eigenaren

De meeste werken op de lijst waren in de jaren 30 door de Republikeinse regering verzameld en veilig opgeslagen toen de burgeroorlog uitbrak. Het idee was dat de eigenaren hun bezittingen terug zouden krijgen als de burgeroorlog voorbij was.

Maar toen Franco in 1939 de burgeroorlog won, bracht hij een groot deel van de werken onder in musea en andere instellingen. Volgens de Spaanse minister van Cultuur Ernsest Urtasun voelde Franco er niets voor om de werken aan de rechtmatige eigenaren terug te geven.

Eerste kunstwerk teruggegeven

Donderdag deed Urtasun in de Nationale Bibliotheek van Spanje in Madrid op ceremoniële wijze afstand van het eerste werk, een portret van de Spaanse onderwijzer en filosoof Francisco Giner de los Ríos. Dit kunstwerk was in 1940 door het Franco-regime geroofd, nadat een onderwijsinstelling, die Giner de los Ríos mede had opgericht, door het regime was verboden.