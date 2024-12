AFP

NOS Sport • vandaag, 11:01 Nederlandse zwemsters missen finale 4x100 meter wisselslag op WK kortebaan

Kira Toussaint, Tessa Giele, Maaike de Waard en Milou van Wijk zijn er op de slotdag van de WK kortebaan in Boedapest niet in geslaagd een finaleplaats af te dwingen op de 4x100 meter wisselslag. Het kwartet zwom in de series naar 3.53,02 en werd daarmee negende.

Dat was net niet genoeg om aan het einde van de dag ook in de finale te mogen starten. Daarvoor was een plaats bij de beste acht landen vereist.

Nederland lag in de derde en laatste serie de hele race rond de vijfde plaats. Met 3.53,02 kwam de formatie niet in de buurt van het Nederlands record, dat op 3.47,70 staat. Nederland was bijna een seconde te langzaam voor een finaleplaats.

Livestream finales slotdag WK kortebaan De finales op de slotdag van de WK kortebaan zijn zondag vanaf 17.30 uur te volgen via een livestream op NOS.nl. Nyls Korstanje is als enige Nederlander actief in de afsluitende finalesessie. Hij zwemt de finale van de 50 meter vrije slag.