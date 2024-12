ANP

NOS Nieuws • vandaag, 07:15 Wekdienst 15/12: Nieuwe dienstregeling NS • Wereldbekerwedstrijd Veldrijden

Goedemorgen! Vandaag gaat de nieuwe dienstregeling van de NS in en wordt in Namen in België de wereldbekerwedstrijd veldrijden gereden.

Eerst het weer: Het is een bewolkte dag met van tijd tot tijd lichte regen of motregen. Landinwaarts waait een zwakke tot matige zuidwestenwind, dicht bij zee is de wind westelijk kracht 4 of 5. De temperatuur stijgt gestaag. Tegen de avond is het 7 graden in Limburg en 10 of 11 graden aan zee. De wind neemt dan nog iets toe.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kan je vandaag verwachten?

Vandaag gaat de nieuwe dienstregeling van NS in. En in Friesland gaat het streekvervoer over van Arriva naar Qbuzz.

Paus Franciscus reist vandaag naar het Franse eiland Corsica. Daar houdt hij twee toespraken en spreekt hij met president Emmanuel Macron. Het is de eerste keer dat een paus een bezoek brengt aan het mediterrane eiland, waar 90 procent van de inwoners katholiek is.

In Boedapest is de laatste dag van het wereldkampioenschap zwemmen kortebaan. Op het programma staan de finale vrij en school voor mannen en vrouwen en de finale 4 x 100 wissel vrouwen. Vanaf 17.30 uur kun je live meekijken op NOS.nl en in de NOS-app.

En in het Belgische Namen wordt de wereldbekerwedstrijd veldrijden gereden. De vrouwen starten om 13.35 uur, de mannen zijn vanaf 14.55 te zien op NOS.nl, in de app NOS Live.

Na Alkmaar, Hoorn en Haarlem is Amsterdam aan de beurt in het marathonschaatsen. De wedstrijd van de vrouwen is vanaf 14.30 uur live te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. De mannen starten om 16.10 uur en zijn ook live te zien.

Wat heb je gemist?

De slachtoffers van de schietpartij in Noord-Frankrijk zijn mogelijk doodgeschoten met automatische wapens. Dat zegt de brandweer tegen Franse media. Gisteren werden vijf lichamen gevonden in de buurt van Duinkerke.

Een 22-jarige Fransman heeft zich bij de politie gemeld en zei dat hij de schutter is. Volgens Franse media had hij mogelijk een zakelijke ruzie met een van de slachtoffers. Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd en waarom.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump schikt met omroep ABC: 15 miljoen voor presidentiële bibliotheek: Een presentator van een wekelijks nieuwsprogramma stelde onterecht dat Trump aansprakelijk is gesteld voor het verkrachten van schrijver E. Jean Carrol, maar het ging om seksueel misbruik.

Jay-Z vraagt rechter zaak te schrappen om fouten in verklaring aanklager: Het verzoek van de rapper volgt op de ontdekking van onregelmatigheden in de verklaring van de aanklaagster. Jay-Z bestrijdt de aanklacht en noemt die een chantage-poging.

Uitslaande brand bij pannenkoekenrestaurant in Ede, N224 afgesloten: De brandweer wist te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een naastgelegen restaurant, maar het pannenkoekenrestaurant was niet meer te redden.

En dan nog even dit:

In Deventer wordt het jaarlijkse Dickens Festijn gehouden. Honderden vrijwilligers spelen personages na uit de boeken van de 19e-eeuwse schrijver. Er worden dit weekend 125.000 bezoekers verwacht. Ook vandaag is het evenement nog te bezoeken.

Fijne dag!